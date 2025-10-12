Je li ovo Piksijev nasljednik na klupi Srbije?

Podijeli :

AP Photo/Miguel Oses via Guliver

Nogometni savez Srbije i Veljko Paunović? Priča koja traje mjesecima ponovno je aktualna… U ovom trenutku, prema saznanjima kolega sa srpskog Sport Kluba, daleko je od realizacije.

Srbija je u potrazi za novim izbornikom nakon što je Dragan Stojković Piksi podnio ostavku nakon minimalnog poraza Srbije od Albanije u Leskovcu.

Nije tajna da unutar srpske nogometne kuće postoji dovoljno jaka i utjecajna struja koja zagovara imenovanje Veljka Paunovića za izbornika. No, to ipak nije dovoljno. Na putu prema mogućoj realizaciji početnog plana postoji nekoliko ključnih pretpostavki, piše srpski Sport Klub.

Prije svega, mora i dosadašnji izbornik pristati na budući angažman. Za sada takvih naznaka nema, ali nema ni negativnog odgovora od Paunovića. Konkretni pregovori tek slijede.

A u slučaju Veljka Paunovića to podrazumijeva i širok spektar tema. Mnoge od njih, sudeći prema njegovim ranije definiranim stavovima kao izbornika svjetskih prvaka iz 2015., trenutačno mu ne odgovaraju…

S druge strane, činjenica da je nedavno ostao bez posla, da reprezentacija ne može čekati, kao i vjera u momčad – ostavljaju prostor za razgovore… Usput, nije zanemarivo ni to što neki ljudi s Terazija 35 već dugo žele vidjeti Paunovića na klupi “orlova”.