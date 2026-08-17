Je li Kotarski ozbiljnije ozlijeđen i propada li transfer u Dinamo? Evo što kaže njegov trener

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Hrvatski reprezentativni vratar i meta Dinama Dominik Kotarski ozlijedio se u prvenstvenom dvoboju Copenhagena protiv Randersa, a prve procjene iz kluba ne ulijevaju optimizam.

Kotarski se ozlijedio prilikom ispucavanja dugačke lopte, nakon čega je sjeo na travnjak držeći se za koljeno te je ubrzo morao napustiti igru.

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Glavni trener Copenhagena, Bo Svensson, nakon utakmice nije skrivao zabrinutost glede zdravstvenog stanja svog vratara:

“Ne mogu puno reći jer nisam liječnik, ali nikad nije pozitivno kada vratara treba zamijeniti, a pogotovo ne nakon što se sam ozlijedi. Izveo je dugi udarac nogom prema van, gdje je potporna noga napravila pokret koji nije bio baš dobar. To rijetko bude baš pozitivno.”

Svensson je potvrdio kako slijede detaljni liječnički pregledi koji će definirati duljinu izbivanja:

“Sigurno ćemo mu napraviti snimke koljena i znamo što bi to moglo značiti. Ali, moramo pričekati snimke i onda vidjeti kakva je situacija s Dominikom. Moramo se nadati da slike donose dobre vijesti.”

Ova potencijalno teška ozljeda dogodila se u iznimno osjetljivom trenutku. Kotarski je bio na korak do prijelaza u zagrebački Dinamo, izrazivši želju za povratkom u Maksimir i pritom odbivši ponudu brazilskog Flamenga. Pregovori su posljednjih dana usporili jer Dinamo nije bio spreman platiti iznos koji Copenhagen traži, a ova bi ozljeda mogla u potpunosti ugasiti cijeli posao.

Na pitanja o potencijalnom transferu i potrazi za novim vratarom, trener Copenhagena poručio je:

“Nikad nije lijepo kad ti vratar ima potencijalno tešku ozljedu. Tada nije važno imamo li već spremnu zamjenu ili ne. Ne mogu trčati okolo i komentirati igrače koji nisu predstavljeni u klubu ili igrače koji su još uvijek ovdje, ali možda su blizu odlaska. Trenutno se bavim činjenicom da je naš vratar izašao zbog ozljede, a onda moramo vidjeti kako ćemo riješiti tu situaciju i nadati se da će se Dominik brzo vratiti.”