Jakirović: ‘Vjerujem da će Sučić igrati u Realu’

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver Images

Petar Sučić u srijedu je postigao svoj prvi pogodak za Inter i odigrao odličnu utakmicu u pobjedi nad Fiorentinom, čime je privukao brojne pohvale talijanskih medija. Povodom toga, TuttoMercato je razgovarao sa Sergejem Jakirovićem, trenerom koji je mladog veznjaka vodio u Zrinjskom i Dinamu.

„Sučić će sigurno imati važnu ulogu u rotaciji. Zapravo, već je sada dio Interove jezgre. Odlično koristi minute koje dobije – uvijek igra za momčad i pokušava pomoći, što mu i uspijeva. Nisam iznenađen, jer je oduvijek bio timski igrač, s jakim karakterom i iznimnim radnim navikama. Svakim golom i asistencijom sve je sigurniji u sebe. Uvjeren sam da će za sezonu ili dvije postati jedan od ključnih igrača Intera“, izjavio je Jakirović, dodavši:

„Vjerujem da će jednog dana, nakon Intera, zaigrati za Real Madrid – poput Kovačića.“

Jakirović se prisjetio i njihovih zajedničkih početaka:

„Petar je debitirao kod mene u Zrinjskom, u Ligi prvaka. Kad je prešao u Dinamo i igrao za U-19 momčad, pozvao sam ga natrag na posudbu u Zrinjski i tamo je jako napredovao. Kasnije smo ponovno surađivali u Dinamu u sezoni 2023./24., kad smo osvojili dvostruku krunu i izborili Ligu prvaka.“

Trener je posebno istaknuo Sučićeve osobine:

„Njegove najveće vrline su predanost, radna etika, mentalna snaga, pokretljivost i razumijevanje igre. On toliko uživa u nogometu da mu to nije posao – nego čista igra i strast.“

Na pitanje o drugom mladom hrvatskom veznjaku, Martinu Baturini, koji zasad ne dobiva puno prilike u Comu, Jakirović je rekao: