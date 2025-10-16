Jakirović izdvojio koji mu je poraz najteže pao, evo kako mu je pomogao Mišić

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Sergej Jakirović smijenjen je nakon što je Dinamo poražen od Bayerna 9:2 u Ligi prvaka, no otkrio je da mu je jedan poraz teže pao.

Bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama gostovao je u prvoj epizodi novog serijala Druga strana medalje na MAXSportu. Osim o otkazu, govorio je i o teškim trenutcima prije njega.

Otkrio je kako puno teže proživio Dinamov poraz u Konferencijskoj ligi u Prištini protiv Ballkanija 2:0.

“Nakon tog poraza sam želio otići iz Dinama, lovili su me po aerodromu. Bili smo oslabljeni u toj utakmici, ta momčad vjerojatno više nikad nije igrala skupa. Morali smo tražiti rješenja jer smo imali puno ozljeda, ali nismo bili na nivou. Jako me zasmetalo što neke igrače kao da uopće nije bilo briga. Ti si izgubio od Ballkanija i prvo što radiš je hodaš po svlačionici s mobitelom u ruci”, rekao je Jakirović i nastavio:

“Josip Mišić je došao do mene i rekao mi ‘Šefe, nemojte’. To mi je značilo u tom trenutku jer vidiš da su igrači iza tebe, a zvali su me i neki koji su ostali u Zagrebu. Na aerodromu mi je prišao tadašnji predsjednik Mirko Barišići rekao mi da stoje iza mene. Ja sam mu odgovorio da sutra Kevin Theophile-Catherine mora biti u svlačionici jer ovako ne možemo”.