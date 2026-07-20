Izbornik Španjolske: Osvojili smo sve što se moglo osvojiti, jako sam dirnut

Ponosan sam na igrače i ponosan što sam Španjolac, kazao je izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente nakon što je "Furija" osvojila naslov svjetskih prvaka pobjedom 1:0 protiv Argentine.

“Iznimno sam ponosan na ovu generaciju igrača. Odrastali su s ovom idejom, gradili su na njoj i pokazali nam što znači jedinstvo, timski duh i prava obitelj. To su igrači koji su iznimno talentirani. Bila mi je velika čast što sam ih mogao pratiti na ovom putu. Kad se osvrnem, jako sam dirnut,” kazao je španjolski strateg.

“Puno smo razgovarali s igračima. Osvojili smo sve što se moglo osvojiti, a to je nešto prekrasno. Ova generacija nogometaša ponos je cijele Španjolske. Zajedno smo najjači,” dodao je 65-godišnji de la Fuente.

De la Fuente je istaknuo kako je “Furija” trebala ranije odlučiti finale.

“Mislim da smo trebali ranije odlučiti utakmicu. Argentinski vratar Emiliano Martinez imao je nekoliko iznimnih obrana. U ovakvim utakmicama morate patiti do kraja,” kazao je.

Junak utakmice bio je Ferran Torres, strijelac odlučujućeg gola.

“Nije to moj gol, već gol 47 milijuna ljudi. Bilo je suđeno da tako bude. Pobijedili smo za svoj narod. Svako finale je teško. Kada igrate protiv Lionela Messija, uvijek postoji rizik. Ali mi smo se oslanjali samo na svoju igru ​​i to smo dokazali,” kazao je.