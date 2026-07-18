Izbornik i vratar Argentine najavili finale: ‘Dolazimo iz radničkih obitelji, uvijek se izvučemo’

Činjenica da se cijela Argentina ujedinjuje sa svojom nacionalnom momčadi je nešto iznimno dragocjeno i dirljivo, rekao je izbornik Argentine Lionel Scaloni, dva dana prije finala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske.

“Ponovno smo otkrili nešto iznimno dragocjeno, naime činjenicu da ljudi gledaju naše utakmice na televiziji, noseći dres Argentine i grleći se”, rekao je na konferenciji za novinare u New Yorku.

Utvrdio je da se čak i navijači suparničkih klubova mogu okupiti tijekom turnira kako bi podržali Albiceleste, koji se bore za drugi uzastopni svjetski naslov.

“Navijač Boca Juniors grli navijača River Platea, navijač Newell’s Old Boysa grli navijača Central Cluba. To je nešto što nas duboko dira; ne može biti drugačije, pogotovo jer je na Svjetskom prvenstvu ovo jedinstvo, ovaj timski duh, ključan”, rekao je 48-godišnji izbornik.

“Ljudi su s nama, podržavaju nas i nose nas; to je vrlo dirljivo. Nadam se da ćemo pobijediti, ali ako ne pobijedimo, mislim da je ovo putovanje bilo nevjerojatno i primjer za sve. Nadam se da će pomoći našem narodu, našoj zemlji“, nastavio je Scaloni.

Što se tiče Lionela Messija, njegovog 39-godišnjeg kapetana, Argentinci moraju uživati što ga još uvijek imaju u momčadi.

“Moramo cijeniti ono što radi; on je povijest, on je legenda.”

Hoće li nedjeljno finale biti njegova posljednja utakmica za Argentinu?

“Pa, što ja znam, pitajte njega!”, odgovorio je. “On nas nikada ne prestaje oduševljavati, to je pitanje koje biste trebali postaviti njemu.”

Argentinski vratar Emiliano Martinez također je sudjelovao je na službenoj konferenciji za novinare prije utakmice, kao što je to učinio prije pobjedničkog finala Copa Americe (2021. i 2024.) i finala Svjetskog prvenstva (2022.), te prije pobjede u Finalissimi protiv Italije, aktualnih europskih prvaka, 2022. godine.

“Svi moji suigrači u reprezentaciji dolaze iz radničke klase, a zajednička nit je da uvijek naporno rade. Dolazimo iz obitelji u kojima su oba roditelja morala raditi, a to uključuje moju obitelj, moju majku i mog oca”, rekao je i dodao:

“Želimo da nas se pamti kao i svakog drugog Argentinca – da smo vrijedni radnici, da nikada ne odustajemo i da čak i ako je teško, uvijek se izvučemo, kao što smo vidjeli na ovom Svjetskom prvenstvu. Bilo da se radi o redovnoj utakmici, finalu ili kada igram u susjedstvu, ja sam isti Dibu koji je igrao na ulicama Mar del Plate”, dodao je, misleći na svoj rodni grad.