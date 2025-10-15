Iz Hajduka stižu nove vijesti, Marko Livaja se vratio treninzima

Podijeli :

HDTV

Hajduk u 10. kolu HNL-a gostuje u Puli kod Istre 1961 (nedjelja, 19. listopada, 16 sati).

S Poljuda uoči dvoboja s Istrom stižu dobre vijesti.

Kapetan Hajduka Marko Livaja ponovno je na travnjaku nakon tri tjedna pauze zbog ozljede zadnje lože.

Livaja se ozlijedio u 8. kolu HNL-a protiv Lokomotive na Poljudu, a liječnički pregledi potvrdili su parcijalnu rupturu mišića pa neko vrijeme nije mogao biti na travnjaku. Zbog ozljede je propustio gostovanje u Vinkovcima protiv Vukovara, a zatim je uslijedila reprezentativna pauza koja mu je došla u sjajnom trenutku.

Livaja je sad trenirao punim intenzitetom s ostatkom momčadi, a Hajduk je na društvenim mrežama objavio i video s treninga. Još nije poznato hoće li biti u kadru protiv Istre.

“Povratak Marka Livaje trenažnom procesu. Krova, ipak nismo stavili muziku i snimali smo… Skoko točno u sridu, i to bi bilo to od treninga.”