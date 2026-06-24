Ivković o krivim očekivanjima od Modrića: ‘Nismo takva momčad’

Podijeli :

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu svladavši Panamu s 1:0 pogotkom Ante Budimira.

Unatoč važnim bodovima, igra Vatrenih u prvom je dijelu bila opterećena vidljivim grčem, što je u HRT-ovoj emisiji Americana detaljno komentirao stručni analitički dvojac Tomislav Ivković, VedranJeše i Robert Matteoni.

Crni rekord Engleza protiv Gane: Ovo će i Hrvatskoj biti najveći problem FIFA zakinula Hrvate: Svi su iznenađeni čudnom odlukom nakon utakmice Jedan Vatreni posebno se istaknuo u pobjedi: Ovaj podatak govori sve

Tomislav Ivković u svojoj se analizi posebno osvrnuo na nerealna očekivanja javnosti oko kapetana, ali je u prvi plan gurnuo fantastičnog mladog veznjaka koji je bio motor reprezentacije.

“Svi su očekivali kad Luka Modrić dođe na Svjetsko prvenstvo, da će on to sve “laganica” riješit. Mi nismo ekipa da nam jedan igrač može riješiti utakmicu, nego smo jaki kao cjelina, momčad, a onda iskaču pojedinci poput Martina Baturine danas. On je pokazao da mu lijeva strana odgovara jer u Comu to igra fantastično. Uz to sve, naučio je igrati obranu i trčati 90 minuta. Sada na lijevoj strani možemo imati Baturinu i Kramarića, koji su jedini igrači koji mogu odigrati na taj način lažno krilo. Po meni, Baturina je bio iznad ostalih”, rekao je Ivković.

S njim se složio i Vedran Ješe, koji je naglasio kako je psihološki pritisak u ovoj utakmici bio ogroman teret za igrače, pogotovo nakon uvodnog poraza od Engleske, ali da je cilj na kraju uspješno ostvaren.

“Manja su očekivanja samih igrača i javnosti. Ovo je utakmica u kojoj su već bila upisana tri boda i onda je jako teško, pogotovo kad protivnik ima svoj dan. Oni su danas bili jako raspoloženi. Mi smo imali taj veliki grč koji je realan i normalan, pogotovo nakon prvog poraza, ali na kraju smo zasluženo pobijedili”, istaknuo je Ješe.

Stručni komentatori zaključili su kako bi ova pobjeda trebala u potpunosti opustiti momčad Zlatka Dalića, koja će u trećem kolu protiv Gane tražiti potvrdu plasmana u osminu finala Svjetskog prvenstva.