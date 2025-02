Ispisao je povijest Premier lige, sad mu predviđaju veliku budućnost: ‘On je poput Messija’

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Ethan Chidiebere Nwaneri (17) prije sada već skoro tri godine, u rujnu 2022., debitirao je u Premier ligi s tek 15 godina i 181 danom i postao najmlađi debitant u povijesti te lige.

Trener Arsenala Mikel Arteta želi da Nwaneri ide ‘korak po korak‘.

“Ja sam odgovoran za izgradnju karijere za njega. Morate to raditi ciglu po ciglu. Danas je postavio još jednu. Onda smo stavili još jedan sloj, pa još jedan”, rekao je još u studenom prošle godine Arteta nakon što je Nwaneri zabio gol u pobjedi 3:0 protiv Nottingham Foresta.

No, ove sezone je Nwaneri dosad već zabio sedam golova i dao jednu asistenciju u samo 790 minuta igre. Između ostalog, igrao je u siječnju i pola sata u susretu 7. kola Lige prvaka protiv Dinama na Emiratesu u kojem su Plavi poraženi 3:0.

POVEZANO Liverpool i nezaustavljivi Salah pobjegli Arsenalu na sedam bodova prednosti Zvijezda Arsenala u ‘problemu’: Zbog dugova mora zatvoriti tvrtku

Njegov nastup protiv Leicestera u kojem su Topnici slavili 2:0, a u kojem je on odigrao cijelu utakmicu, impresionirao je i Joe Colea.

“Ti sitni dodiri unutar i izvan kaznenog prostora. Ne želim to reći da ga ne izložim većem pritisku… ali oni su poput Messijevih. On igra s puno samopouzdanja. On je prekrasan igrač za gledati. Arteta ga želi zaštititi. Siguran sam da bi volio da igra samo 60 ili 70 minuta”, rekao je Cole za BBC.

“Blistav je. Način na koji se kreće, njegovo samopouzdanje, njegova lijeva noga… Kakav igrač! Bio je daleko najbolji protiv Leicestera. Jedino što mu je nedostajalo je gol. Stavio bih ga naprijed, na bilo kojoj poziciji. On je veliki talent, samo se nadam da se neće ozbiljno ozlijediti i da će ostati usredotočen”, rekao je pak Micah RIchards.