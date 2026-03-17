Iran: Hoćemo na Svjetsko prvenstvo, ali ne želimo u Ameriku

Nogometni savez Irana objavio je da je u pregovorima s čelnicima Fife o igranju utakmica Svjetskog prvenstva izvan Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je Donald Trump prošlog tjedna upozorio iransku reprezentaciju da im ne može jamčiti sigurnost.

Iransko veleposlanstvo u Meksiku priopćilo je da njihov nogometni savez želi igrati utakmice u toj zemlji. Sada se čeka odluka Fife, koja je odavno objavila raspored i mjesta odigravanja utakmica.

Neizvjesnost oko sudjelovanja Irana počela je kada su tu zemlju napale SAD i Izrael, a Trump je prošlog četvrtka rekao:

“Iranska nogometna reprezentacija dobrodošla je na Svjetsko prvenstvo, ali zaista ne vjerujem da je prikladno da budu tamo, zbog njihovih života i sigurnosti.”

Njegovi komentari izazvali su brzu reakciju Irana.

“Nakon što je Trump izričito izjavio da ne može jamčiti sigurnost iranskoj reprezentaciji, sigurno nećemo putovati u Ameriku”, rekao je Mehdi Taj, predsjednik Iranskog nogometnog saveza.

“Trenutačno smo u pregovorima s Fifom da budemo domaćini utakmica Irana na Svjetskom prvenstvu u Meksiku.”

Trumpovi komentari uslijedili su nakon što je iranski ministar sporta Ahmad Donyamali ranije najavio da će momčad bojkotirati turnir. Razlog su bili napadi SAD-a i Izraela u kojima je ubijen vrhovni vođa Irana. Donyamali je tada rekao da “ne postoje uvjeti pod kojima mogu sudjelovati” i da “ne postoji mogućnost” sudjelovanja.

“Otkako je ova korumpirana vlada ubila našeg vođu, ne postoje uvjeti pod kojima možemo sudjelovati na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Ahmad Donyamali i dodao: “S obzirom na zlonamjerne mjere poduzete protiv Irana, u osam ili devet mjeseci nametnuta su nam dva rata i nekoliko tisuća naših ljudi je ubijeno. Dakle, definitivno nema mogućnosti da se sudjeluje na ovaj način.”

Iran bi trebao igrati protiv Novog Zelanda, Belgije i Egipta na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država u lipnju. Prve dvije utakmice trebale bi se odigrati na stadionu SoFi u Los Angelesu, a treća u Seattleu. Iako su tehnički domaćini Svjetskog prvenstva Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države, velika većina utakmica održava se u SAD-u. Ako bi Iran prošao grupnu fazu, vrlo je vjerojatno da bi morao igrati u Sjedinjenim Američkim Državama i u nokaut fazi.