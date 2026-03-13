Igrači Strasbourga se međusobno sukobili nakon utakmice na Rujevici

Nogometaši Strasbourga u četvrtak su s 2:1 svladali Rijeku u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, a pobjedu francuske momčadi zasjenio je incident njihovih igrača.

Neposredno nakon utakmice sukobili su se mladi igrači Strasbourga Valentin Barco i Samir El Mourabet. Francuski RMC Sport piše kako su se sukobili prvo verbalno, a potom je Barco uhvatio suigrača za ruku te je krenulo naguravanje. Veći sukob spriječili su ostali suigrači.

Na konferenciji za medije nakon utakmice trenera Strasbourga Garyja O’Neila novinari su upitali o incidentu. On se nije previše uzrujavao oko toga, ali je rekao kako bi radije da se nesuglasice rješavaju u svlačionici gdje ih nitko ne gleda.

“Trebaju nam takvi igrači, smireni, ali i vatreni ponekad”, izjavio je strateg Strasbourga.

Uzvratni susret igra se u Strasbourgu 19. ožujka.

