Igrači Strasbourga se međusobno sukobili nakon utakmice na Rujevici

Nogometaši Strasbourga u četvrtak su s 2:1 svladali Rijeku u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, a pobjedu francuske momčadi zasjenio je incident njihovih igrača.

Neposredno nakon utakmice sukobili su se mladi igrači Strasbourga Valentin Barco i Samir El Mourabet. Francuski RMC Sport piše kako su se sukobili prvo verbalno, a potom je Barco uhvatio suigrača za ruku te je krenulo naguravanje. Veći sukob spriječili su ostali suigrači.

🚨 Valentin Barco 🇦🇷 et Samir El Mourabet 🇲🇦 se sont 𝗘𝗠𝗕𝗥𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘́𝗦 après la victoire de Strasbourg face à Rijeka. 😳🥊 L’Argentin a agrippé le bras de son coéquipier après s’être échangé des mots. Des joueurs de Strasbourg ont dû intervenir pour les séparer. 📸… pic.twitter.com/l8F9Kn9auz — Actu Foot (@ActuFoot_) March 12, 2026

Na konferenciji za medije nakon utakmice trenera Strasbourga Garyja O’Neila novinari su upitali o incidentu. On se nije previše uzrujavao oko toga, ali je rekao kako bi radije da se nesuglasice rješavaju u svlačionici gdje ih nitko ne gleda.

“Trebaju nam takvi igrači, smireni, ali i vatreni ponekad”, izjavio je strateg Strasbourga.