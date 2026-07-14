Igrač PSG-a pred potpisom za Dinamo, evo kada bi trebao stići na Maksimir

Kako piše Germanijak, za ofenzivca se zanimala i portugalska Vitoria Guimaraes, ali je u ovom trenutku Dinamo u najboljoj poziciji za realizaciju transfera.

Nsoki bi u utorak trebao stići u Zagreb na završne razgovore s čelnicima Modrih, a ako sve prođe prema planu, potpis bi mogao uslijediti vrlo brzo. Ipak, u Maksimiru neće ništa službeno potvrđivati dok posao ne bude zaključen.

Mladi Francuz najčešće igra na poziciji lijevog krila, iako je dešnjak, a može pokriti i ulogu ofenzivnog veznjaka. Upravo je napadački dio momčadi jedna od pozicija koje Dinamo želi dodatno ojačati ovog ljeta.

Podsjetimo, Modri su nedavno bili blizu dovođenja izraelskog veznjaka Peretza, koji je već stigao u Zagreb, ali je u posljednji trenutak odustao od transfera. Zato u Maksimiru ovoga puta čekaju konačnu potvrdu prije objave posla.