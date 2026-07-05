Ibrahimović: Da sam ja igrao, dobio bih četiri crvena kartona

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović, koji na Svjetskom prvenstvu radi kao stručni sukomentator za američku TV kuću FOX, prokomentirao je tešku i minimalnu pobjedu Francuske nad Paragvajem (1:0) u osmini finala.
Iako su Tricolori slomili čvrst južnoamerički bunker tek u 70. minuti golom Kyliana Mbappéa s bijele točke, Zlatan je naglasio da je izabranicima Didiera Deschampsa bilo izuzetno teško zbog pregrube igre i provokacija autsajdera.
Ibrahimović je pohvalio mentalnu čvrstoću francuskih reprezentativaca koji nisu nasjeli na prljavu igru Paragvajaca, unatoč tome što je susret u Philadelphiji obilovao grubim startovima.
“Za Francusku je ovo bio posve drugačiji izazov. Morali su se lavovski boriti da ne nasjednu na provokacije, ali su ostali mirni, staloženi i sinkronizirani. Nisu izgubili ravnotežu niti pali na jeftine trikove Paragvajaca”, izjavio je bivši napadač PSG-a.
Dok se u francuskom taboru bune na sudački kriterij prema kojem Paragvaj nije dobio nijedan žuti karton (dok su Francuzi zaradili tri), Zlatan se na intenzitet utakmice osvrnuo na sebi svojstven način:
“Da, istina je, bila je to prljava utakmica… Ja bih osobno dobio četiri crvena kartona da sam bio na terenu!”
Ibrahimović je dodao kako igra Paragvaja s jedne strane donosi natjecateljski žar, ali s druge strane graniči s onim što bi se trebalo nazivati nogometom. Ipak, ključnim smatra reakciju pobjednika.
“Francuska je ponudila najbolji mogući odgovor. Nasmijali su se provokacijama u lice, zabili gol i pobijedili. Ne postoji bolji način da uzvratiš na takav stil igre”, zaključio je kultni napadač.
Francuze, koji slove za jedne od glavnih favorita za naslov svjetskog prvaka, u četvrtfinalu čeka novi teški ispit – okršaj protiv reprezentacije Maroka koji je na rasporedu u četvrtak od 22 sata.
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