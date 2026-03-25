Hrvatski napadač sedam mjeseci nije igrao, vratio se treninzima i opet se ozlijedio

xDavidexCasentini IPAxSportx via Guliver

Od transfera u talijansku Parmu počela je njegova noćna mora.

Nakon sjajne sezone u belgijskom Westerloou u kojoj je zabio 13 pogodaka i upisao dvije asistencije, Matija Frigan ostvario je transfer u Parmu za devet milijuna eura.

No, nije sve išlo kako je zamislio.

U dresu Parme upisao je tek jedan službeni nastup, nekoliko minuta u Kupu prije nego što je zadobio ozbiljnu ozljedu koljena u kolovozu prošle godine.

Ovaj 23-godišnji napadač nedavno se vratio treninzima s prvom momčadi, ali je onda uganuo koljeno na treningu i oštetio medijalni meniskus i morao je na operaciju.

“Hrvat je jutros operiran nakon puknuća medijalnog meniskusa lijevog koljena. Operacija je izvedena u Bologni, u prisutnosti medicinskog osoblja Parme, i bila je potpuni uspjeh. Igrač će sutra započeti svoj rehabilitacijski program usmjeren na povratak natjecateljskim aktivnostima, a njegovo će se stanje pratiti svakodnevno”, poručili su iz Parme.

“Iskreno mi je žao zbog ovog daljnjeg neuspjeha. To je bolan trenutak, ali moram ga prihvatiti kao dio putovanja. Ali u sebi sam još više željan nego prije: jedva čekam da se potpuno oporavim, vratim na teren i dam sve od sebe za ovu momčad. Poletan sam, motiviran i spreman raditi svaki dan kako bih se vratio na 100% i doprinio uz svoje suigrače“, poručio je Frigan.