VIDEO / Hrvatski drugoligaš senzacionalno remizirao u golijadi s Atalantom

Atalanta Bergamasca Calcio screenshot YouTube

Nogometaši hrvatskog drugoligaša Opatije remizirali su s Atalantom u pripremnoj utakmici u Italiji.

Samo dan nakon poraza u Kölnu od istoimenog domaćina 4:0 Atalanta je u Bortolotti centru u okolici Bergama ugostila Opatiju u novom pripremnom testu. Utakmica odigrana po posebnim pravilima (prvo poluvrijeme 45 minuta, drugo 30) završena je 3:3.

Atalanta, čiji je trener Ivan Jurić, povela je u 23. minuti golom Kamaldeena. Izjednačio je Rajan Žibanović u 29., a onda je u 34. Sulemana pogodio za 2:1 Atalante. Ponovno je Žibanović, posuđeni veznjak Rijeke, poravnao u 45. minuti, da bi onda Opatija u 50. minuti povela pogotkom Ajayija. Ipak, Samardžić je u 71. izjednačio na 3:3 iz kaznenog udarca.

Za Opatiju su od prve minute krenuli Nwolokor, Marić, Bagadur, Dalić, B. Bogolin, F. Shehu, Žlibanović, Mršić, Weitzer, Ajayi i Stojanović, a još su igrali Vučetić, Pejanović, Švrljuga, Jakac, Brlek, N. Shehu, Marot, Macolić, Delilaj, Šanjug, Blečić, Milanović i Pezelj.

Za Atalantu su igrali igrači koji su protiv Kölna imali malu minutažu ili nisu uopće igrali – Sportiello, Kossounou, Godfrey, Ahanor, Palestra (46′ Bonfanti), Sulemana, Brescianini, Bernasconi, Samardžić, Kamaldeen, Scamacca (67′ Lonardo).

Atalanta do početka sezone ima još generalku protiv Juventusa Igora Tudora 16. kolovoza, a onda novu sezonu Serie A otvara kod kuće protiv Pise 24. kolovoza.

Opatija u akciju kreće tjedan dana ranije. U subotu 16. kolovoza gostuju kod BSK Bijelog Brda u prvom kolu Supersport Prve NL.