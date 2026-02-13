Hrvatski branič zabio gol u remiju svoje momčadi u australskoj ligi

Podijeli :

Foto: WS Wanderers

U 17. kolu australske A-lige Western Sydeny Wanderersi i Wellington Phoenix su odigrali 2:2. Iako se ta utakmica odigrala miljama daleko od Hrvatske, jedan Hrvat dao je svoj obol u tom susretu.

Riječ je o desnom bočnom braniču Phillipu Čančaru koji je u prvom poluvremenu zatresao mrežu gostiju. Njegov pogodak stigao je u 43. minuti na asistenciju Angusa Thurgatea, a tada je hrvatski branič zabio za 2:0. Prvi pogodak na utakmici postigao je Ryan Fraser, Škot koji je igrao i u engleskoj Premier ligi za Southampton, Bournemouth i Newcastle.

Nažalost po Čančara, njegova momčad na kraju je ispustila prednost. Prvo je u 68. minuti Bill Tuiloma, novozelandski reprezentativac pogodio za 2:1 da bi nakon duge provjere u 72. minuti sudac priznao gol Ifeanyjiju Ezeu za 2:2.

Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata i obje ekipe su se morale zadovoljiti bodom. To znači da je WS Wanderers ostao na dnu A-lige dok je Wellington skočio s 11. na 10. poziciju. U australskoj ligi prve dvije ekipe prolaze direktno u polufinale dok klubovi od trećeg do šestog mjesta idu u svojevrsno četvrtfinale.

Prezime Čančar inače potiče iz Bosanske Krajine, a prema navodima su i roditelji 24-godišnji Phillipa u Australiju odselili iz BiH.