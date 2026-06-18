Hrvatska reprezentacija saznala protivnika u dodatnim kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

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Vjeran Zganec Rogulja nordphoto GmbH PIXSELL Local Caption nordphotoxGmbHx nph00017 via Guliver Image

U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine hrvatske nogometašice će igrati dvije utakmice protiv Islanda.

U prvom susretu će Hrvatice biti domaćin 7. listopada ove godine, dok je uzvrat na Islandu na programu 13. listopada. Budu li hrvatske igračice uspješne u ta dva susreta igrat će u drugom, završnom krugu dodatnih kvalifikacija, protiv pobjednika ogleda u kojem se sastaju Portugal i Sjeverna Irska.

Hrvatske su igračice u skupini B Lige C osvojile drugo mjesto iza Kosova. Te su dvije ekipe skupile isti broj bodova uz po pet pobjeda i jedan poraz. Islanđanke su se natjecale u skupini C Lige A te su zauzele treće mjesto iza Španjolske i Engleske, dok su sa šest bodova bile ispred Ukrajine.

Zasad su iz Europe direktan plasman na SP izborile Danska, Francuska, Španjolska i Njemačka.

Svjetsko prvenstvo održat će se u Brazilu od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. godine.