Pongračić o Farskim otocima: Nismo navikli na ovakve uvjete, ali dat ćemo sve od sebe

Daniela Porcelli SPP via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak od 20:45 gostuje na Farskim otocima u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Bit će to treći nastup u skupini L, nakon što je momčad u lipnju upisala dvije uvjerljive pobjede.

Kvalifikacije je otvorila s 0:7 protiv Gibraltara u gostima, a zatim je u Osijeku na Opus Areni s 5:1 svladala Češku, čime je napravila veliki korak prema osvajanju prvog mjesta i izravnom plasmanu na SP. Nastavak puta slijedi na umjetnoj travi u Tórshavnu, uvjetima na koje brojni igrači nisu navikli.

Na konferenciji za medije o tome je govorio i branič Marin Pongračić (27), koji je pritom najavio i dvoboj s Crnom Gorom na Maksimiru u ponedjeljak, 8. rujna.

“Jako dobra situacija, imamo velik motiv, želimo pobijediti obje utakmice. Došli smo ovdje po tri boda. Nisu okolnosti kao one na koje smo navikli, ali dat ćemo sve od sebe. Svaka utakmica i minuta mi je bitna. Na meni je da se nametnem i pokažem koliko vrijedim, nadam se da ću iskoristiti priliku”, rekao je Pongračić.