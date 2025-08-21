Predsjednik HNS-a Kustić raspustio Sudačku komisiju

Podijeli :

HNS

Marijan Kustić i Hrvatski nogometni savez danas su održali sastanak s predstavnicima Sudačke komisije na kojem je donesena odluka – dosadašnji sastav Komisije se raspušta.

Do sada je uz predsjednika Bertranda Layeca u njoj sjedilo još sedam članova: Domagoj Vučkov, Vlado Svilokos, Ivica Modrić, Lada Rojc, Ante Vučemilović, Draženko Kovačić i Edi Šunjić.

Layec ostaje na čelu, ali će ubuduće imati samo dvoje suradnika koje će sam odabrati, vjerojatno među dosadašnjim članovima. Očekuje se da će HNS ujutro službeno objaviti nova imena.

Povjerenje na minimumu

Nakon samo tri kola SuperSport HNL-a gotovo da nema kluba koji nije javno kritizirao suđenje – nezadovoljstvo su izrazili Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek, Varaždin, Slaven Belupo i Istra. Umjesto smirivanja tenzija, povjerenje u sudačku organizaciju dodatno je poljuljano.

Dodatni udar na kredibilitet bili su slučajevi Tonija Dadića i Brune Marića. Dadić je vraćen u elitnu skupinu sudaca, ali je pod pritiskom Dinama isti dan ponovno maknut. Marić je imenovan kontrolorom, no nakon burne reakcije Hajduka povukao se već sljedeći dan, uz poruku da je „postao teret“.

Podsjetimo, Dadić je ranije bio suspendiran jer je navijačkoj skupini Torcida slao informacije o Bad Blue Boysima, dok je Marić u sukobu s Hajdukom i njegovim navijačima godinama, a nedavno je bio optužen za plasiranje krivotvorene VAR snimke. Unatoč tome, obojica su se vratila na funkcije, no reakcija javnosti i pritisak klubova ponovno su doveli do promjena.