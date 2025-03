Hrvatska U-17 reprezentacija nakon deset godina izborila Svjetsko prvenstvo!

Podijeli :

Chara Savvidou SPP via Guliver

Mlada hrvatska U-17 reprezentacija ostvarila je odličan uspjeh izborivši nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Izabranici Marijana Budimira, koji u utorak, 26. ožujka od 12 sati u Karlovcu protiv Italije igraju odgođenu utakmicu posljednjeg kola izlučne kvalifikacijske runde za Europsko prvenstvo, i matematički su izborili plasman na svjetsku smotru osiguravši status jedne od četiriju najboljih drugoplasiranih momčadi sa šest osvojenih bodova, piše HNS.

U utakmici protiv Italije Hrvatska lovi treći uzastopni plasman na Euro, uoči dvoboja u Karlovcu obje momčadi imaju stopostotni učinak nakon dviju odigranih utakmica u skupini i bodovno su izjednačene na ljestvici, a plasman će ostvariti pobjednik skupine. Pritom, hrvatska reprezentacija je u povoljnijem položaju zahvaljujući boljoj gol-razlici pa joj je za plasman na Euro dovoljan i bod.

Uzgred, to je prvi plasman na svjetsko prvenstvo U-17 reprezentacije poslije deset godina. Naime, posljednji put to je pošlo za rukom generaciji koju je vodio Dario Bašić, a koja je ostvarila nastup na Svjetskom prvenstvu u Čileu 2015. godine i dogurala do četvrtfinala u kojem je minimalno poražena od Malija (0:1). U toj su momčadi igrali bivši i sadašnji A reprezentativci Sosa, Brekalo, Moro, Majer, Ivanušec, Erlić.

“Ovo je ogroman uspjeh hrvatskog nogometa, poslije deset godina opet ćemo igrati na Svjetskom prvenstvu. Čestitam svim igračima i cijelom stručnom stožeru, a pogotovo vodećim ljudima Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s predsjednikom Marijanom Kustićem koji su nam uvijek davali maksimalnu podršku. Naravno da se nećemo time zadovoljiti, želimo ostvariti plasman i na Europsko prvenstvo. Imamo jasan cilj i plan igre, Talijani, kao aktualni europski prvaci, jesu favoriti, ali favoriti ne pobjeđuju uvijek.

Bit ćemo rasterećeniji nakon plasmana na SP, a i uvijek je bolje kad uoči utakmice imaš dvije rezultatske opcije za prolaz, ali svejedno nas čeka težak zadatak. Malo nas je poremetila odgoda utakmice, psihološki i na planu pripreme, ali vjerujem da ćemo poslije ovih sjajnih vijesti biti pravi i ostvariti željeni cilj”, rekao je izbornik Marijan Budimir.