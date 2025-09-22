Dalić: Kroz iduća dva tjedna vidjet ćemo trebamo li još koga priključiti

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver Images

Hrvatska dočekuje listopadski kvalifikacijski ciklus s maksimalnim učinkom nakon četiri odigrana susreta, a pred Vatrenima su sada ogledi s Češkom 9. listopada u Pragu (20.45) te s Gibraltarom tri dana kasnije u Varaždinu (20.45).

Izbornik Zlatko Dalić pozvao je 24 igrača, a pritom je poslao i 12 pretpoziva koje može aktivirati u slučaju potrebe.

“S obzirom na odličan dosadašnji učinak u kvalifikacijama, logično je da ostajemo vjerni ekipi koja je izborila ovih maksimalnih 12 bodova. Raduje me da se Joško u odličnom izdanju vratio na teren, a Matea ćemo, naravno, čekati do posljednjeg trenutka jer se radi o jednom od naših nositelja igre. Slanjem većeg broja pretpoziva omogućili smo si više opcija jer se neki igrači muče s ozljedama, drugi s klupskim statusom, a treći se nameću dobrom formom, pa ćemo kroz iduća dva tjedna vidjeti trebamo li još nekoga priključiti ekipi”, izjavio je izbornik Dalić pa dodao:

POVEZANO Dalić objavio popis igrača za Češku i Gibraltar, Luka Sučić na pretpozivu! VIDEO / Panenka, majstorski iz slobodnjaka… Ovo su dosadašnji golovi Petkovića u Turskoj

“Odlično smo odradili lipanj i rujan te se doveli u situaciju da sada s još dvije dobre utakmice možemo ostvariti svoj cilj. Neće nas zavarati osječka pobjeda nad Češkom – znamo da će Česi pred svojom publikom biti još bolji, čvršći i agresivniji te da moramo odgovoriti na isti način i tako omogućiti da prevagne naša kvaliteta. Bit će nam to najteža utakmica u ovim kvalifikacijama, ali izboriti Svjetsko prvenstvo niti može niti smije biti lagano. To je kruna karijere svakog sportaša i trenera te naša želja, motiv i zajedništvo moraju biti upravo na takvoj, najvišoj mogućoj razini. Pun sam vjere u ovu momčad koja je do sada imala upravo takav pristup, pokazala je da je najbolja u skupini i sada želimo to potvrditi u Pragu”, poručio je Dalić koji će u Češkoj 100. puta voditi Vatrene, a potom 101. utakmicu doživjeti u svom Varaždinu protiv Gibraltara.

“Iznimno se radujem tom nastupu pred varaždinskom publikom, a duboko sam uvjeren da ćemo gledateljima dati puno razloga za zadovoljstvo jer smo u utakmici protiv Gibraltara veliki favoriti i od te uloge ne bježimo, a ulog je prevelik da bismo dopustili bilo kakvo opuštanje”, zaključio je izbornik.

Popis igrača za utakmice protiv Češke i Gibraltara:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović

Pretpozivi: Nikola Vlašić, Bruno Petković, Josip Juranović, Mislav Oršić, Borna Sosa, Luka Sučić, Petar Musa, Igor Matanović, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Ivor Pandur.