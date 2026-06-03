Hrvatska je na SP-u po medaljama ispred Argentine i Brazila

Otkako se pojavila na nogometnoj karti svijeta, hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je čak tri medalje na svjetskim prvenstvima.
Otkako je 1998. u Francuskoj debitirala na svjetskim prvenstvima, hrvatska reprezentacije je osvojila tri medalje. Svakako najveći uspjeh ostvarila je 2108. u Rusiji osvojivši drugo mjesto, a ima i dvije bronce iz 1998. (Francuska) i 2022. (Katar).
Zanimljiv je i podatak kako je Hrvatska nastupila na šest SP-a, a jedino nije uspjela izboriti nastup u Južnoj Africi.
Po broju osvojenih medalja, otkako su se ukazali “Vatreni” više imaju samo Njemačka i Francuska, po četiri medalje.
Brazilci, Nizozemci i Argentinci su od 1998. osvojili dvije, a Italija, Španjolska, Belgija i Turska po jednu.
Ukupno gledano Njemačka je po broju medalja najuspješnija u povijesti svjetskih prvenstava sa 12 odličja – pri čemu ima po četiri zlata, srebra i bronce.
Brazil ima devet, Italija sedam, dok su Argentina i Francuska na šesta medalja.
“Selecao” vodi u najvažnijoj kategoriji, broju osvojenih naslova svjetskih prvaka s pet titula.
OSVAJAČI MEDALJA OD 1998
4 – Francuska (zlato 1998, 2018, srebro 2022, srebro 2006)
4 – Njemačka (zlato 2014, srebro 2002, bronca 2006, 2010)
3 – HRVATSKA (srebro 2018, bronca 1998, 2022)
2 – Brazil (zlato 2002, srebro 1998)
2 – Argentina (zlato 2022, srebro 2014)
2 – Nizozemska (srebro 2010, bronca 2014)
1 – Belgia (bronca 2018)
1 – Italija (zlato 2006)
1 – Španjolska (zlato 2010)
1 – Turska (bronca 2002)
NAJVIŠE MEDALJA UKUPNO
12 – Njemačka (4 zlata, 4 srebra, 4 bronce)
9 – Brazil (5 zlata, 2 srebra, 2 bronce)
7 – Italija (4 zlata, 2 srebra, 1 bronca)
6 – Argentina (3 zlata, 3 srebra)
6 – Francuska (2 zlata, 2 srebro, 2 bronce)…
OSVAJAČI ZLATA
5 – Brazil
4 – Njemačka, Italija
3 – Argentina
2 – Francuska, Urugvaj
1 – Engleska, Španjolska
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