Hrvatska dogovorila dvije prijateljske utakmice, evo rasporeda i satnice

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski nogometni savez dogovorio je dvije prijateljske utakmice koje će hrvatska reprezentacija odigrati u ožujku u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vatrene čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije “Put do 26”, a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Ulaznice za sve četiri utakmice ove prijateljske serije bit će u prodaji od 13. siječnja u 16:00 sati. Navijači se od 8. siječnja u 16:00 sati mogu prijaviti za ekskluzivni pristup pretprodaji ulaznica na internetskoj adresi roadto26.com.

Kolumbija je trenutno 13. reprezentacija svijeta po Fifinoj ljestvici, a treća najbolja južnoamerička selekcija poslije Argentine i Brazila. Poput Hrvatske, SP 2026. bit će joj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima, a u južnoameričkim kvalifikacijama osvojila je treće mjesto, iza Argentine i Ekvadora.

Brazil je najuspješnija momčad u povijesti svjetskih prvenstava o osvojenih pet naslova prvaka, a igrao je na svim izdanjima svjetskih prvenstava do sada.

Hrvatska je s Brazilom do sada igrala pet puta, a u najboljem sjećanju ostao je prethodni susret na SP-u u Kataru 2022. godine kada su Vatreni u sjajnom četvrtfinalnom susretu slavili nakon izvođenja jedanaesteraca. Prvi susret bio je odigran u Splitu 2005. godine, okončan uz prijateljskih 1:1, a godinu kasnije Brazilci su na početku SP-a u Njemačkoj slavili s 1:0. Brazil je s 3:1 bio bolji na otvaranju domaćeg SP-a 2014. godine, a Južnoamerikanci su bili bolji i u prijateljskom susretu 2018. u Liverpoolu (2:0). S Kolumbijom, pak, Hrvatska još nije igrala.

Raspored utakmica:

Četvrtak, 26. ožujka:

16:00* Brazil – Francuska (Stadion Gillete, Foxborough)

19:30* Kolumbija – Hrvatska (Stadion Camping World, Orlando)

Nedjelja, 29. ožujka:

15:00* Kolumbija – Francuska (Stadion Northwest, Landover)

Utorak, 31. ožujka:

20:00* Brazil – Hrvatska (Stadion Camping World, Orlando)

*Po lokalnom vremenu, organizator zadržava pravo promjene termina utakmica.