Hoxha i Mišić izašli iz igre zbog ozljede, no čini se da nema brige za Kovačevića

Dinamo je nastavio pobjednički niz u 8. kolu HNL-a, na Maksimiru je slavio 4:1 protiv Slaven Belupa.
Golove za Dinamo zabili su Arber Hoxha (40), Sandro Kulenović (45+2), Mounsef Bakrar (56) i Mateo Lisica (72), dok je za goste zabio Adriano Jagušić (67). Dinamo je mogao i uvjerljivije slaviti, ali Kulenović u 60. minuti nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Osman Hadžikić.
Hoxha je na poluvremenu izašao iz igre, a u 61. minuti zamijenjen je i Josip Mišić, što se baš i ne viđa često. Da s njima nešto nije bilo u redu rekao je nakon utakmice i Kovačević.
“Zamijenio sam na poluvremenu Hoxhu i kasnije Mišića zbog nekih problema s ozljedom, ali vjerujem da nije ništa ozbiljno”, rekao je trener Dinama.
Sada se doznaju i nove informacije. Germanijak je objavio da ni Hoxha ni Mišić nisu teže ozlijeđeni te da bi obojica trebali konkurirati za utakmicu u Bačkoj Topoli protiv Maccabija u četvrtak.
