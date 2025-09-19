Hoće li Dinamo zbog ludog rasporeda pomaknuti utakmicu Kupa?

Podijeli :

Aleksandar Djorovic by Guliver

Dinamo se u osmini finala Kupa susreće s Karlovcem.

Momčad s Maksimira je na otvaranju svladala Podravec 6:0, a susret s trenutno vodećom momčadi druge lige zakazan je za 29. listopada, ali Dinamo i Karlovac gotovo sigurno utakmicu neće odigrati tada.

Prema rasporedu HNL-a Dinamo utakmicu 11. kola protiv Vukovara u Vinkovcima igra u nedjelju 26. listopada u 18:45, a utakmicu idućeg kola protiv Rijeke na Maksimiru igra već u petak 31. listopada od 18 sati.

Ukoliko se između te dvije prvenstvene utakmice odigra i utakmica Kupa, Dinamo imao samo jedan slobodan dan između dvije utakmice, što je malo izgledno da će se dogoditi. Rješenje još nije poznato, no susret Kupa bi se mogao pomaknuti ranije da se igra nakon završetka reprezentativne stanke ili pomaknuti u neki tjedan kada Dinamo ne bude igrao Europsku ligu.