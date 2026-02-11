Hoće li Dalić moći računati na Gvardiola za SP? Evo kad bi trebao biti ‘trenutak istine’

Podijeli :

Ryan Crockett Every Second Media via Guliver

Hrvatski stoper Joško Gvardiol još se oporavlja od teške ozljede.

Net.hr donosi nove informacije o oporavku Gvardiola.

Izvor blizak igraču tvrdi da je branič podvrgnut specifičnoj terapiji za gornji i donji dio noge.

“On svaki dan radi i vježba gornji dio noge koji smije i može opterećivati, znači zadnju ložu i kvadriceps. Donji dio se potencira sa strujom. Dok ne skine čizmu i dok oni to ne vide, prognoze su vrlo teške.”

Poznat je okvirni datum kada bi javnost trebala saznati nove informacije, a to je za sedam do deset dana. Tada će Gvardiolova noga biti ‘slobodna’ i moći će se puno jasnije procijeniti njegovo stanje i daljnji potezi rehabilitacije. Važna je to informacija i za izbornika Zlatka Dalića koji će uskoro dakle znati nešto više o tome hoće li moći računati na ovog stopera za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Podsjetimo, Gvardiol je u siječnju operiran nakon što je pretrpio prijelom tibije lijeve noge u utakmici protiv Chelseaja.