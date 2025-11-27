Kustić razmišlja o novom ugovoru za Dalića, ‘packe’ Miškoviću

Podijeli :

Damir Krajač Cropix

U zagrebačkom hotelu Novotel održana je redovna sjednica Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza, kojom je rukovodio predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Predsjednik Marijan Kustić obratio se skupštinarima prigodnim govorom:

“Čestitke izborniku Daliću, njegovom stožeru i našim igračima predvođenima kapetanom Lukom Modrićem na sjajnim kvalifikacijama, najboljima u povijesti te sigurnom i nikad uvjerljivije izborenom plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je sedmi puta na Svjetskom prvenstvu i to je samo po sebi sjajan uspjeh što uvijek moramo ponavljati, jer sam dojma da se to uzima zdravo za gotovo, jer kao da smo se navikli na medalje, a to nije normalan rezultat za ovako malu zemlju. Radujemo se ždrijebu u Washingtonu, a potom ćemo se potruditi pronaći najbolje moguće rješenje za kamp reprezentacije, jer uvijek želimo pružiti maksimalne uvjete reprezentaciji za dobar rezultat. Film koji smo vidjeli govori više od tisuću riječi, pa mi je drago kada na takav način prikažemo što smo sve ostvarili u proteklom razdoblju. Sve je to uspjeh jednog velikog sustava, a dio kojeg ste i vi. Naš temelj je baza, klubovi i županijski savezi, bez toga nema uspjeha. Dišemo svi zajedno kao jedna obitelj, to je vrijednost koju stalno promoviramo”, rekao je Kustić.

Kustić razmišlja o novom ugovoru za Zlatka Dalića i nakon SP-a, a Damir Mišković je dobio ‘packe’ za izjavu da neka mu netko javi da Dinamo mora biti prvak.

Predsjednik verifikacijske komisije, Darko Kolesarić, podnio je izvještaj u kojem je ustanovljeno da je na sjednici prisutno 67 zastupnika, uz 8 odsutnih.

Skupštinari su potom usvojili izvješće verifikacijske komisije, predloženi dnevni red te zapisnik s prošle sjednice.

Članovi Skupštine usvojili su prijedlog financijskog plana za 2026. godinu, koji je pripremila voditeljica odjela financija i računovodstva, Ružica Bajrić. Financijski plan za 2026. godinu predviđa ukupne prihode od 62.594.500,00 eura, ukupne rashode u iznosu od 54.196.400,00 eura te višak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.398.100,00 eura. Usvojen je i program rada Hrvatskog nogometnog saveza za 2026. godinu.

Sjednicu Skupštine svojim su prisustvom uveličali Fifina regionalna koordinatorica za europske nacionalne saveze, Marion Gavat, savjetnik za nacionalne saveze u Uefi, Jozef Kliment, odnosno počasni predsjednici Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša i Mladen Vedriš.