HNS otkrio koliko su zaradili u 2025. godini

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

U Zagrebu je održana redovna sjednica Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza, kojom je rukovodio predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Predsjednik Kustić obratio se skupštinarima prigodnim govorom:

“Nije prošlo ni tri mjeseca od prošle skupštine, a možemo se podičiti rezultatima u proteklom razdoblju. Zahvalio bih gostima iz Fife i Uefe na lijepim riječima i molim vas da prenesete naše zahvale na velikoj podršci predsjednicima Infantinu i Čeferinu. Zahvaljujem i našem Izvršnom odboru koji mi daje veliku podršku u radu, kao i svim drugim suradnicima. Čestitao bih izborniku Mavroviću na ovoj sjajnoj medalji, na to smo izrazito ponosni, kao i činjenicu da je futsal danas najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj. Zahvala svima koji rade u futsalu, svim klubovima, naravno i našim igračima i trenerima, nadam se da ćemo nastaviti u istom trendu. HNS će se maksimalno trsiti da vam i dalje omogućimo što bolje uvjete za rad. Ne mora uvijek biti medalja, ali da budemo na ovom visokom nivou, da smo na velikim natjecanjima, to su značajni uspjesi i za nogomet i za futsal. Zahvaljujem suradnicima što su pronašli odlično rješenje za kamp reprezentacije, to je ono što je obveza Saveza da omogućimo igračima kvalitetne uvjete i dobru pripremu za veliko natjecanje. Imamo sjajne utakmice sada u ožujku, potom još dvije dobre utakmice u lipnju, pa onda krećemo u SAD – kao što je izbornik rekao, prolazak skupine bio bi sjajan rezultat. Priželjkujem da svi igrači budu zdravi, to je najvažnije”, rekao je Kustić.

Članovi Skupštine usvojili su završni račun za 2025. godinu, koji je pripremila voditeljica odjela financija i računovodstva, Ružica Bajrić.

Hrvatski nogometni savez je u 2025. godini ostvario prihode u iznosu od 49.292.606,63 eura, rashode u iznosu od 46.785916,51 eura i višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 2.506.690,12 eura.

Sjednicu Skupštine svojim su prisustvom uveličali Fifina regionalna koordinatorica za europske nacionalne saveze, Marion Gavat, predstavnik Fife Lorenzo Cavallari, odnosno počasni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša, a među gostima su bili izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić, zamjenica glavnog tajnika i team menadžerica Vatrenih Iva Olivari, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glavni instruktor Petar Krpan, izbornik ženske A reprezentacije Nenad Gračan, izbornik futsalske A reprezentacije Marinko Mavrović te izbornica ženske futsalske reprezentacije Tihana Nemčić Bojić te predsjednikovi savjetnici Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš.

U ime revizora PricewaterhouseCoopers Marija Mihaljević podnijela je izvješće i ustanovila da je ista obavljena u skladu s međunarodnim standardima, a da priloženi financijski izvještaji korektno i fer prezentiraju financijski položaj HNS-a i njegovu financijsku uspješnost u skladu sa zakonima.

Na Skupštini su dodijeljeni Trofeji podmlatka istaknutim djelatnicima, Željku Belu, Branku Kajfešu i posmrtno Jurici Gizdiću.