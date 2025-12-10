Henry o Salahu: ‘Nekad moraš staviti klub ispred sebe’

Podijeli :

(Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images)

Mohamed Salah je u subotu izašao pred novinare kako bi kritizirao odnos Arnea Slota prema njemu. Smatrao je da nije fer što se sva krivnja svalila na njega te da je bez objašnjenja preseljen na klupu. Nakon te izjave Slot ga je odlučio ostaviti u Liverpoolu dok su Redsi otišli na gostovanje u Milan kod Intera. Tamo je Liverpool slavio, a nakon utakmice je za CBS Sports sve komentirala Arsenalova legenda Thierry Henry.

“Imao sam problema s Wengerom, s Guardiolom, ali jeste li me ikada čuli da o tome pričam javno? Nikad! Uvijek sam štitio klub.

Kada igraš za klub, uvijek ga moraš štititi, pod svaku cijenu. Bez obzira što se dogđa iznutra, uvijek štitiš klub, svoje suograče, trenera i stručni stožer.

Možeš biti ljut, frustriran, ne slagati se, ali ne iznosiš ‘prljavi veš’ u javnost, pogotovo ne kada je klub u teškim trenucima. Umjesto toga čekaš, središ stvari unutar kluba i onda, ako želiš otići ili reći svoje mišljenje, to napraviš u pravo vrijeme.

Razumije da je Mo frustriran. Zabio je 38 golova i završio je na klupi, ali dođe vrijeme kada moraš svoju ekipu staviti ispred sebe”, zaključio je Thierry Henry.