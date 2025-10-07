Hajdukov veznjak zbog ozljede otkazao nastup za reprezentaciju: Propustit će okršaj sa Srbijom

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajdukov veznjak Adrion Pajaziti propustit će listopadski reprezentativni ciklus s Albanskom reprezentacijom, što je sam potvrdio putem društvenih mreža. 22-godišnjak zbog ozljede neće biti na raspolaganju izborniku Sylvinhu za važan kvalifikacijski susret za Svjetsko prvenstvo protiv Srbije, kao ni za prijateljsku utakmicu s Jordanom.

„Nažalost, zbog ozljede koja me muči već nekoliko tjedana ne mogu se priključiti nacionalnoj momčadi. Želim suigračima puno sreće“, objavio je Pajaziti na Instagramu.

Do sada je za Albaniju upisao četiri nastupa, sve tijekom ove godine, a debitirao je 21. ožujka u Engleskoj, zemlji u kojoj je rođen.

Pajaziti je tijekom ljeta pojačao Hajduk i brzo postao standardni prvotimac. Ove sezone odigrao je 14 utakmica u svim natjecanjima, propustivši samo dvije, remi protiv Zire (1:1) i poraz od Varaždina (2:0), koji se dogodio odmah nakon prethodne reprezentativne stanke.

Upravo tada je trener Gonzalo Garcia bio kritiziran jer Pajaziti nije bio u početnoj postavi.