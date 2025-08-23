Hajduk šalje Žapera na posudbu u Lokomotivu

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela/hajduk.hr

Mihael Žaper (27), defenzivni vezni igrač Hajduka, odlazi na posudbu u Lokomotivu na godinu dana.

Kako doznaje Index. Posao bi trebao biti realiziran idući tjedan, a većinu njegova ugovora financirat će Hajduk. Klub vjeruje da će posudba pružiti Žaperu priliku za veću minutažu i pomoći mu da se vrati nakon duže stanke.

Trener Hajduka, Gonzalo Garcia, jučer je komentirao status Žapera: “Žaper dobro radi i ima pozitivan stav. Bio je ozlijeđen prije tjedan dana. U sredini terena imamo veliku konkurenciju – Krovinović, Pajaziti, Sigur… Svi su dobri igrači. Ta pozicija zahtijeva određene stvari.

Želim dinamiku i konstantno kretanje. Žaper ima neke kvalitete, ali mu još nešto nedostaje. Možda trenutno neće igrati, ali može postati ključan igrač u budućnosti, kao što je to bilo u nekim mojim momčadima. Nije u lakoj situaciji, ali slijedi sve naše upute.”

Žaper je posljednji put nastupio za Hajduk 17. veljače 2024. Na Poljud je stigao ljetos iz Osijeka za odštetu od milijun eura, no zbog teške ozljede koljena i dugog oporavka, odigrao je samo 15 utakmica i postigao jedan gol.