Službeno je: Tin Jedvaj ima novi klub

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David Catry Sportpix via Guliver

Tin Jedvaj i službeno ima novi klub.

Jedvaj je novi igrač Al Shababa, potvrdio je to šesterostruki prvak Saudijske Arabije i trostruki osvajač tamošnjeg Kupa na društvenim mrežama.

U Al Shababu bi Jedvaj trebao zauzeti mjesto nizozemskog braniča Wesleyja Hoedta. Za Jedvaja ovo nije prvi angažman na Bliskom istoku, od siječnja do lipnja 2023. nosio je dres Al Aina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, za koji je odigrao 18 utakmica i zabio jedan gol.

U Al Shabab stiže iz grčkog Panathinaikosa s kojim je imao ugovor i za ovu sezonu, ali trener Jacob Neestrup nije računao na njega te je bio slobodan potražiti novu sredinu.