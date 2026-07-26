Hrvatski golman ponovno je hit u Americi, a Casemiro debitirao pobjedom u Inter Miamiju

Podijeli :

John Jones-Imagn Images via Guliver

Hrvatski golman Kristijan Kahlina ponovno je bio prvo ime Charlotte FC-a, koji je u subotu navečer na gostovanju svladao New York Red Bullse 2:0.

Kahlina je upisao šest obrana i tako u potpunosti zaključao svoja vrata, donijevši svojoj momčadi važna tri boda.

POVEZANO Štimac opleo po Fifi: ‘Uspjeli ste nam zgaditi jednom velikog, a sada malog Messija’

Charlotte je pitanje pobjednika riješio u samom otvaranju utakmice s dva brza gola. Već u 7. minuti, nakon sjajnog prodora Liela Abade s lijeve strane, Pep Biel pogađa za 1:0. Pet minuta kasnije, u 12. minuti, Kerwin Vargas asistira na rub kaznenog prostora, a Ashley Westwood fantastičnim udarcem iz prve pogađa bliži kut za nedostižnih 2:0.

Bila je ovo prva povijesna pobjeda Charlottea na Sports Illustrated Stadiumu, kojom su ujedno prekinuli niz od tri uzastopna poraza na gostovanjima i nastavili pozitivan niz od četiri utakmice bez poraza. Domaćini su susret završili s igračem manje nakon što je Adri Mehmeti u sudačkoj nadoknadi zaradio drugi žuti karton.

Brazilski as Casemiro službeno je debitirao za Inter Miami, odigravši svih 90 minuta u minimalnoj 1:0 pobjedi na gostovanju kod Montreala.

Samo četiri dana nakon što je suradnja službeno objavljena, bivši veznjak Real Madrida i Manchester Uniteda odmah je zaigrao. Inter Miami je do tri boda stigao u samoj završnici utakmice, kada je Luis Suarez u 81. minuti realizirao kazneni udarac za slavlje momčadi s Floride.