Hajduk pozvao članove na otvoreni razgovor s čelnicima kluba

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je putem svojih društvenih mreža najavio novo izdanje Ćakule, koje će se održati u subotu, 11. srpnja, s početkom u 19 sati. Riječ je o događaju namijenjenom svim članovima kluba, koji će imati priliku izravno razgovarati s predsjednikom Hajduka, članovima Uprave, sportskim direktorom Robertom Grafom te predstavnicima Nadzornog odbora i postavljati im pitanja o aktualnim temama vezanima uz klub.

“Jedno od pogodnosti članstva, kojim se #Klub ponosi i na njemu gradi vrijednosti, jest participiranje u procesima te otvorena komunikacija koja članovima donosi odgovore na pitanja od njihovog interesa. Slijedom toga, ispred nas je Ćakula članova s Upravom, sportskim direktorom i Nadzornim odborom Kluba, koja će se održati u subotu 11. srpnja 2026. s početkom u 19:00 na Poljudu.

Članovi s plaćenom članarinom za tekuću godinu mogu se prijaviti do 8. srpnja u 23:59, a detalje vezane za prijavu možete pronaći na službenoj stranici”, objavio je Hajduk.