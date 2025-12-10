Hajduk ostao bez jednog od važnih igrača do kraja ove godine

Hajduk će morati bez njega u iduće dvije prvenstvene utakmice.
Nakon remija s Dinamom (1:1) u derbiju na Maksimiru prošloga kola, Hajduk će u preostale dvije utakmice u ovoj godini igrati u subotu u gostima kod Lokomotive te tjedan dana kasnije na Poljudu protiv Vukovara. U tim okršajima bit će bez Zvonimira Šarlije.
On je uoči derbija ozlijedio ložu, ali je htio igrati što je pogoršalo ozljedu. Trener Gonzalo Garcia ga je u Maksimiru zamijenio nakon sat vremena, a nastup u derbiju dodatno je zakomplicirao ozljedu pa Šarlija neće igrati ove preostale dvije utakmice.
Trebao bi ga zamijeniti ili Ron Raci ili Edgar Gonzalez koji će igrati u paru s mladim Branimirom Mlačićem.
