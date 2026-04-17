Hajduk objavio financijski izvještaj, evo koliko su im porasli prihodi

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Splitski je klub objavio revidirani financijski izvještaj za 2025. godinu koji pokazuje da je u prošloj kalendarskoj godini uprihodio 32 i pol milijuna eura te da je godinu završio s dobiti od šest i pol milijuna eura.

Hajduk je ostvario rast od 28 posto u odnosu na prošlu godinu. Najviše su zaradili od prodaje ulaznica i komercijalnih proizvoda, ukupno 17 milijuna eura.

Klub najviše troši na plaće igrača, blizu 13 milijuna eura, a ukupno na sve zaposlenike potrošio je 21 milijun eura. Detalje izvještaja možete pogledati OVDJE.

“Hajduk se suočava s ozbiljnim problemom dotrajale infrastrukture. Problematika stadiona dogoročno ograničava rast prihoda VIP loža, ugostiteljstva i općenito komfora koji moderni navijač očekuje. Klub se bori s neravnotežom između kratkoročne imovine i kratkoročnih obaveza.

Poslovni model uvelike se oslanja na uspjeh prve momčadi i rad Akademije Luka Kaliterna. Neuspjeh u kvalifikacijama za europska natjecanja izravno znači gubitak molijunskih prihoda od UEFA-e, dok izostanak Proizvodnje mladih igrača za prvu momčad ugrožava glavni izvor prihoda – transfere.