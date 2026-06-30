Hajduk ne miruje, oglasili se demantijem: ‘Navodi su manipulativni i nisu istiniti’

Hajduk je demantirao navod koji je izašao u javnost.
Splitski klub ovog je puta morao demantirati navode o dugovanjima.
“Navodi i tumačenja novinara Roberta Šole vezano uz dug Kluba su manipulativni i nisu istiniti, a pravo stanje dioničarima je transparentno predstavljeno na Glavnoj skupštini kluba održanoj jučer.”
Splitski klub oglasio se uz hashtag #HajdukAuthentic, koji koriste kako bi uglavnom demantirali, kako tvrde, “dezinformacije i lažne vijesti”.
U spomenutom tekstu koji Hajduk demantira među ostalim stoji:
“Financijsko stanje Hajduka nije dobro, dug je dosegnuo razinu koja ozbiljno ugrožava stabilnost kluba. Na redovnoj Skupštini napokon smo doznali da konkretan dug iznosi 33,5 milijuna eura.”
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