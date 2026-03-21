Najveća Hajdukova gostujuća pobjeda u povijesti domaće lige

Nogometaši Hajduk u susretu su 27. kola HNL kao gosti u Osijeku svladali Vukovar 1991 sa 6-0 (2-0).

Pogotke za Splićane postigli su Marko Livaja (6-11m), Roko Brajković (32), Ante Rebić (47), Rokas Pukštas (63) i Michele Šego (84), dok je Nikita Vlasenko (89-ag) autogolom postavio konačni rezultat.

Hajduk je dominirao dvobojem u Gradskom vrtu od prve do zadnje minute dok je Vukovar u prvoj utakmici pod vodstvom novog trenera Tomislava Stipića izgledao kao razbijena vojska.

Susret je usmjeren već u 6. minuti kada je LIvaja “panenkom” iz kaznenog udarca načeo mrežu domaćih. Prethodno je upravo on pucao s vrha kaznenog prostora, vratar Pintol je uspio obraniti, njih dvojica su zatim i startala na odbijenu loptu, a sudac Bel je taj duel procijenio kao prekršaj za najstrožu kaznu.

Do povećanja prednosti Hajduk je stigao u 33. minuti kada je Livaja izbacio Rebića na lijevom krilu, uslijedio je prizemni ubačaj na peterac, na prvoj vratnici su loptu propustili i Pukštas i Pintol, što je iskoristio Brajković koji je utrčao na drugu vratnicu i pospremio loptu u mrežu.

Da će drugo poluvrijeme biti teško za domaće vidjelo se već u 47. minuti kada je Brajković okomitom loptom proigrao Rebića koji je zatim rutinski svladao Pintola.

Pukštas se u strijelce upisao u 63. minuti, on je osvojio loptu na vlastitoj polovici, dodao Livaji na desno krilu, a samo ispratio akciju do kraja i s osam metara mirno poentirao.

U samoj završnici Šego je prekinuo golgeterski post nakon lijepe kombinacije Bambe i Melnjaka, da bi u 89. minuti Krovinović zatresao gredu, a lopta se potm od Vlasenka odbila u mrežu.

Drugi Hajduk sada ima 53 boda, sedam manje od vodećeg Dinama koji kasnije u subotu igra protiv Lokomotive, dok je Vukovar na dnu sa 20 bodova, četiri manje uz utakmicu više od devetog Osijeka.