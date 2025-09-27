Hajduk donirao 10 nogometnih lopti klubu kojeg je pobijedio u Kupu

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je u šesnaestini finala Kupa s 4:1 svladao Koprivnicu.

Koprivnica se dan nakon utakmice na društvenim mrežama zahvalila Hajduku na velikoj gesti. Naime, splitski klub je četvrtoligašu poklonio deset nogometnih lopti.

“HNK Hajduk Split nam je, prilikom dolaska na gostovanje u sklopu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, odlučio donirati deset nogometnih lopti. Iskreno im zahvaljujemo i želimo im sve najbolje u nastavku sezone”, napisala je Koprivnica na društvenim mrežama.