Hajduk dogovorio suradnju s trećeligašem

Hajduk je ranije imao partnerske odnose s klubovima poput Dugopolja i slovenskih Radomlja, a sada je dogovorena nova suradnja, s Uskokom, članom SuperSport Druge NL, odnosno trećeg ranga hrvatskog nogometa. Uskok je partnerstvo službeno potvrdio putem objave na svojoj Facebook stranici.

“Nogometni klub Uskok Klis i HNK Hajduk potpisali su ugovor o jednogodišnjoj suradnji, čime je potvrđena prirodna povezanost dvaju klubova koje veže i povijest i emocija. Uskoci slave ove godine veliki 95. rođendan, po prvi će put nastupiti u SuperSport Drugoj ligi, a u tom pohodu uz sebe će imati podršku splitskog velikana.

Prema sporazumu, mladi hajdukovci dobit će priliku za vrijedne seniorske minute u redovima kliškog kluba. Na Klis su već stigla dvojica darovitih nogometaša iz Nigerije – desni bek Raymond Anthony i napadač Peter Nnaemeka Ugwuodo, obojica rođena 2006. godine.

Radi se o igračima koji su prošle sezone nastupali za drugu momčad juniora Hajduka.

Oni će za Uskok igrati na dvojnu registraciju, što znači da će – prema potrebi – biti na raspolaganju i Hajduku. Time će istodobno stjecati prijeko potrebno iskustvo u seniorskom nogometu, ali i ostati u pogonu omladinske škole ‘bijelih’.

Pod vodstvom novog trenera Saše Glavaša, ‘uskoci’ će sutra premijerno nastupiti u Drugoj ligi, i to u Sigetu protiv Hrvatskog dragovoljca. Bit će to i početak nove epohe u povijesti kluba, epohe u kojoj je partnerstvo s Hajdukom prirodan i logičan korak. Uskok i Hajduk nisu samo sportski povezani, nego su i dio istog navijačkog srca koje kuca od Klisa do Splita.”