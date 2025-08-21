Hajduku stigla kazna za gađanje igrača bakljama

Podijeli :

xLukaKolanovicx via Guliver

Disciplinski sudac HNL-a, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama nakon utakmica 3. kola prvenstva.

Najstrože je kažnjen Hajduk, kojem je izrečena ukupna kazna od 10 tisuća eura zbog uporabe pirotehnike te “rasizma i drugih oblika diskriminacije”. Navijači splitskog kluba tijekom i nakon ogleda protiv Slaven Belupa ubacivali su topovske udare i baklje, pri čemu su gađali i vlastite igrače.

Hajduk – Slaven Belupo (17. kolovoza 2025.)

Pirotehnika (čl. 66, st. 1. Disciplinskog pravilnika): 7.300 eura

Rasizam i diskriminacija (čl. 87): 2.700 eura

Ukupno: 10.000 eura

Rijeka – Dinamo (16. kolovoza 2025.)

Rijeka: pirotehnika – 1.750 eura; rasizam i diskriminacija – 2.000 eura

Ukupno: 3.750 eura

Dinamo: pirotehnika (čl. 66, st. 2) – 1.900 eura

Varaždin – Osijek (17. kolovoza 2025.)