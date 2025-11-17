Haaland: Počeo me napadati i dirati po stražnjici! Puno mu hvala

Podijeli :

Norvežani su u susretu posljednjeg kola I skupine na milanskom San Siru pobijedili Italiju 4:1 završivši natjecanje u skupini s maksimalna 24 boda.

Norvežani su Italiji nanijeli težak poraz. Domaćin je poveo u 11. minuti golom Francesca Pia Esposita. Izjednačio je Antonio Nusa u 63. minuti, potom je Erling Haaland zabio dva gola u razmaku od svega dvije minute (78, 79), da bi norveško slavlje upotpunio Jorgen Strand Larsen (93).

Svoja razmišljanja nakon utakmice otkrio je strijelac dva gola, Erling Haaland.

“Sretan sam, ali iskreno, osjećam još veće olakšanje. Puno je pritiska i osjećam ga, ali zabavno je. Dešifrirali smo šifre, postali smo bolji pojedinačni igrači. Neki od nas imali su odlične uspone, poput Antonija Nuse ili Oscara Bobba koji započinje utakmice za Manchester City. Malo je bolesno razmišljati o tome, a važno je uštipnuti se, za malu naciju kakva jesmo. Osjećam da je ovo početak nečeg velikog. Jednostavno je važno uživati u trenutku”, rekao je Haaland nakon utakmice.

Italija je trebala 9:0 pobjedu za izravni plasman na Svjetsko prvenstvo.

“Vjerojatno je to najluđi rezultat. Činjenica da dolazimo ovdje i pobjeđujemo 4:1 je apsolutno luda i pokazuje da smo pomalo nepredvidivi. To je prilično dobro za sve. Slavlje? Bilo je apsolutno ludo. Ponosan sam, ovo je apsolutno fantastično.”

Objasnio je i situaciju s talijanskim braničem Gianlucom Mancinijem.

“Kod rezultata 1:1, počeo me napadati i dirati po stražnjici, a ja sam pomislio ‘što radiš?’. Onda sam se malo uzbudio i rekao mu ‘hvala ti puno na motivaciji, idemo dalje.’ Onda sam zabio dva gola, pobijedili smo 4:1, tako da je to lijepo. Puno mu hvala”, poručio je Haaland.

“Sada možemo razgovarati o SP-u. Tjednima sam htio razgovarati o tome, ali nisam mogao. Tako je, moramo ostati profesionalni. Sada konačno možemo početi razmišljati o tome”, zaključio je norveški napadač.

