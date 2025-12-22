Guardiola: Tko se nakon Božića vrati s viškom kilograma, neće igrati

Podijeli :

Mark Cosgrove News Images via Guliver

Pep Guardiola najavio je da će njegovi igrači na vagu odmah po povratku s kratkog božićnog odmora.

Trener Manchester Cityja želi biti siguran da su njegovi igrači spremni za utakmicu protiv Nottingham Foresta koja je na rasporedu 27. prosinca, piše BBC.

“Onog trenutka kada stignu nakon tri slobodna dana, želim vidjeti u kakvom su se stanju vratili. Mogu jesti, ali želim ih držati pod kontrolom”, izjavio je Guardiola pa dodao:

“Zamislite igrača koji je sada u savršenoj formi, ali se vrati s tri kilograma viška. On će ostati u Manchesteru, neće putovati u Nottingham Forest.”

Guardiola je objasnio na primjeru kako se odnosi prema igračima.

“Igrači su me tražili da im nedjeljni trening bude slobodan, a ja sam rekao ne, jer nisu igrali dovoljno dobro. Stoga, u nedjelju je oporavak, treniraju dečki koji nisu igrali, a nakon toga imaju tri slobodna dana i dva dana za pripremu za Nottingham Forest.”

Španjolski stručnjak svjestan je važnosti odmora, pogotovo tijekom blagdana.

“Otkad sam stigao u Englesku, naučio sam da im morate dati slobodan dan kad god je to moguće. Raspored je toliko zgusnut da se igrači moraju isključiti. Kada dođe trenutak utakmice, bit će svježi u nogama.”