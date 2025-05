Guardiola: Ne znam hoću li se umiroviti nakon Cityja

Podijeli :

xMarkxCosgrove NewsxImagesx via Guliver

Pep Guardiola se u intervjuu za ESPN dotaknuo svoje trenerske karijere, a upitan je o tome što će nakon mandata u Manchester Cityju. Na to Španjolac nije dao konačan odgovor.

Katalonski trener sjeo je na klupu Građana 2016. godine, a u devet godina mandata uspio je osvojiti čak šest naslova u Premier ligi. Međutim, ove sezone Manchester City ne igra na očekivanoj razini pa se sve češće priča o mogućem odlasku Guardiole.

Unatoč pričama produžio je ugovor do 2027. godine no ipak se, po njegovim riječima, čini kako je došlo do određenog zasićenja. U intervjuu za ESPN najavio je i sigurnu pauzu, a hoće li otići u mirovinu još ne zna.

“Nakon mog ugovora u Cityju ću stati. Siguran sam u to. Ne znam hoću li se umiroviti, ali uzet ću pauzu.”

Katalonac je upitan i o tome kako želi da ga se pamti, a i na to nije imao konkretan odgvor.

“Ne znam kako želim da me se pamti. Svi treneri žele pobjeđivati da nam posao bude pamtljiv, ali ja vjerujem da su navijači Barcelone, Bayerna i Cityja uživali gledajući moje momčadi. Mislim da ne bismo trebali živjeti razmišljajući hoćemo li biti zapamćeni.”