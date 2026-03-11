Griezmann oštro kritizirao Tudora nakon poteza koji je odjeknuo nogometnom svijetom

Podijeli :

xJoaoxGregoriox via Guliver

Antoine Griezmann odigrao je vrlo dobru utakmicu u pobjedi Atlético Madrida protiv Tottenhama 5:2 u Ligi prvaka, a nakon susreta stao je u obranu mladog Tottenhamova golmana Antonina Kinskyja (22), koji je rano zamijenjen nakon nekoliko pogrešaka.

Češki vratar prvi je put započeo utakmicu Lige prvaka za Tottenham kao zamjena za Guglielma Vicarija na gostovanju kod Atletica. Međutim, večer za pamćenje pretvorila se u vrlo težak nastup jer je u prvih 15 minuta primio tri pogotka, a kod dva je izravno pogriješio. Trener Igor Tudor odlučio ga je zamijeniti već u 17. minuti i na gol vratiti prvog vratara.

Taj potez izazvao je brojne reakcije u Engleskoj, gdje dio komentatora smatra da je Tudor bio previše oštar prema mladom golmanu te mu zamjera što ga nije utješio prilikom izlaska iz igre.

Griezmann, koji je u utakmici zabio gol i upisao asistenciju prije nego što je u 81. minuti ispraćen ovacijama, nakon susreta je rekao:

“Bio je tu mali problem s proklizavanjem”, rekao je Griezmann uz osmijeh, aludirajući na pogreške Engleza. “Naš travnjak išao nam je u prilog. Mi smo navikli na njega, a protivnici nisu. Htjeli smo ih napasti od samog početka i u tome smo uspjeli”, dodao je Francuz.

Zatim je komentirao ranu zamjenu protivničkog golmana: “To je žalosno. Ako trener, bio to on ili netko drugi, odluči započeti utakmicu s tim golmanom, onda mora ostati uz njega do kraja. Psihički to za golmana mora biti jako teško. To nije bilo najbolje rješenje.”