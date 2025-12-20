Gregurina nakon remija: ‘Vidi se da je Osijek pod pritiskom, mi smo već pri kraju sa snagom’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa odigrali su 0:;0 u prvom subotnjem susretu 18. kola HNL-a na Opus Areni.

Slaven Belupo je ostao četvrti. Ima 26 bodova kao i trećeplasirana Istra 1961, s tim da pulski sastav ima utakmicu manje. Kriza Osijeka je ovim remijem nastavljena jer su ostali tek na dvije ligaške pobjede ove sezone.

Remi je komentirao i trener Slaven Belupa, Mario Gregurina.

“Tvrda utakmica, borbena s obje strane. Vidjelo se da je Osijek pod pritiskom loših rezultata, a mi smo već pri kraju sa snagom. Srećom, uspjeli smo posljednju utakmicu polusezone završiti neporaženi. Zadovoljni smo onim što smo napravili u zadnjih šest mjeseci“, rekao je pa nastavio:

“Igrači koji su ušli s klupe podigli su nam ritam. Imali smo dvije-tri stvarno dobre situacije, ali opet, rezultat je na kraju realan”.