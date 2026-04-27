Gorica slavila protiv Istre i osigurala ostanak u SHNL-u

Foto: HNK Gorica

U posljednjoj utakmici 32. kola SuperSport HNL-a Gorica je ugostila Istru te je s 1:0 slavila i osigurala ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa.

Obje ekipe imale su nekoliko prilika u prvom poluvremenu pa su obrane trebali upisivati i Davor Matijaš za Goricu te Franko Kolić za Istru.

Sve do 31. minute ipak nismo vidjeli pogodak, a tada je Bruno Bogojević preciznim dodavanjem uposlio Juricu Pršira koji zatim na čudan način provlači loptu ispod Kolića za 1:0 Gorice.

U drugom poluvremenu također smo vidjeli nekolicinu prilika pa je tako Istra zatresla gredu domaćeg gola i natjerala Matijaša na obranu zicera dok je na drugoj strani Kolić nekoliko puta morao spasiti Istru od većeg zaostatka.

Na kraju se rezultat ipak nije mijenjao pa je Gorica s minimalnih 1:0 osigurala ostanak u SHNL-u. Četiri kola prije kraja posljednjem Vukovaru bježe 13 bodova što je nedostižno za ekipu s istoka Hrvatske.

Gorica se ovim slavljem može uključiti i u borbu za europska mjesta jer im četvrta Rijeka bježi pet bodova, a u sljedećem kolu aktualne prvake SHNL-a čeka izravni okršaj s petom Lokomotivom.

Što se Istre tiče, oni su sada na 36 bodova te još nisu osigurali ostanak, no izgledno je da će ostati u elitnom rangu i sljedeće sezone.