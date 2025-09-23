Goran Milović preuzima juniore Hajduka?

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nakon odlaska Jure Ivankovića, Hajdukovi juniori ostali su bez šefa stručnog stožera. Na Poljudu su već neko vrijeme u potrazi za njegovim nasljednikom, a izbor je, prema svemu sudeći, pao na Gorana Milovića.

Kako prenosi Telesport, očekuje se da će vijest uskoro biti i službeno potvrđena, a u klubu smatraju kako je Milović pravi čovjek za tu ulogu jer je u posljednje vrijeme bio pomoćnik u stručnom stožeru. Navijači ga najbolje pamte iz igračkog razdoblja.

U Hajduk je stigao 2012. iz Splita, a četiri godine kasnije prodan je u kineski Chongqing Liangjiang Athletic za milijun eura. Za Bijele je skupio 115 nastupa, dok je karijeru zaključio 2023. godine.

Juniori Hajduka nisu najbolje otvorili sezonu. Nakon šest kola Prve NL imaju devet bodova i drže četvrto mjesto. Na vrhu je Osijek s četiri boda prednosti, dok su Splićani u posljednje vrijeme u lošoj formi. Remizirali su s Kustošijom, Rijekom i Samoborom, a prije toga doživjeli težak poraz 4:0 protiv Sesveta.