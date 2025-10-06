Golman Lokomotive: ‘Prinova u obitelji pa pobjeda protiv Dinama… Nitko sretniji od mene!’

Podijeli :

NK Lokomotiva

Lokomotiva je u devetom kolu SHNL-a kao domaćin na Maksimiru svladala Dinamo rezultatom 2:1. Slavili su golovima Aleksa Stojakovića i Marka Pajača, a razliku je smanjio Dion Drena Beljo.

Lokosi su nakon devet kola na trećem mjestu ljestvice s četiri boda zaostatka za Dinamom i Hajdukom, a titula protagonista kola koju dodjeljuje SuperSport HNL otišla je u ruke golmana Josipa Posavca.

Protiv Dinama je obranio sedam udaraca, imao jedno uspješno istrčavanje, jednu uhvaćenu visoku loptu te jednu otklonjenu opasnost za status najbolje ocijenjenog igrača utakmice prema Sofascore (7.7), a za službenu stranice lige je rekao:

“U petak navečer opet sam postao tata, supruga i ja dobili smo drugu curicu tako da ću biti okružen ženicama, ha, ha, ha… Da, može se reći da je iza mene nekoliko burnih dana, ali imam na što biti ponosan. Nije se baš ni spavalo, bio sam u iščekivanju.

Olakotna okolnost je činjenica da sam sve to već jednom prošao, a i stariji sam pa je lakše isfiltrirati sve te osjećaje, ali i obaveze profesionalca. Dakle, prinova u obitelji, onda i derbi s Dinamom pa pobjeda… Nitko sretniji od mene!”

Ova se pobjeda nije očekivala, ali Posavec nije iznenađen:

“Iskreno, tko ne živi s nama svaki dan, vjerojatno to ne može osjetiti. Meni osobno naša pobjeda protiv Dinama nije iznenađenje jer… Kad nam se potrefi dobar dan, možemo svakog pobijediti. Naravno da je trebalo u cijeloj priči imati i malo sreće, ali u kontinuitetu radimo dobar posao i mislim da se to vidi iz kola u kolo.

Kad je tako onda nas i dragi Bog nagradi da svi budemo na razini i onda dođe rezultat. Naravno da su nam momčadi, poput Dinama i Hajduka uvijek motiv više, željeli smo se nadigravati i vidjeti gdje smo u usporedbi s najboljima, pogotovo nakon sjajnih Dinamovih izdanja u Europi”.