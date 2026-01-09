Girona čestitala rođendan Livakoviću, navijači: ‘Tko je ovo?’

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Za Gironu nije odigrao ni minutu.

Hrvatski golman Dominik Livaković danas slavi svoj 31. rođendan, a tim povodom dobio je i čestitku Girone, kluba u kojem je na posudbi iz Fenerbahčea.

Hrvatu su u Instagram objavi čestitali, a u opisu kratko napisali: “Sretan rođendan, Livaković.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Girona FC (@gironafc)

“Nemam komentara…”, “Ali za koji klub on igra???”, “Sretan rođendan moja najdraža Hrvatska jedinica ikada. Da dragi Bog da da se ova noćna mora završi i da se svi smirimo. Volimo te puno Dominik Livaković!”, “Ahhahahaha, vi ste gadovi, čovječe”, “Sreća će biti naša kad pograbljaš polje! Idi sada!”, “Tko je ovo??”, samo su neki od komentara ispod objave.

Podsjetimo, Livaković bi u ovom prijelaznom roku trebao stići u Dinamo na posudbu. Prema Transfermarktu, vrijednost mu je trenutno četiri milijuna eura.